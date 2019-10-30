涉半價售警可卡因 商人提堂 是否控警 廉署：未有指示

控3項提供利益罪

被告王偉明（59歲）報稱商人，辯方申請被告毋須就該4項控罪答辯，以待索取法律意見，裁判官將案件押後至12月13日再訊，准被告以3萬元保釋外出。對於涉案警員有否被控，廉署人員稱「未有指示」。

3項向公職人員提供利益罪指稱，被告於前年8月1日至12月31日，分別3次向警員王得嘉提供利益，即向他以折扣價提供可卡因，換取王得嘉憑其公職人員身分而作出行為的誘因或報酬。

1項串謀販運危險藥物罪則指，被告於前年8月1日至12月31期間的某些日子，與其他不知名人物串謀非法販運可卡因。

二人查另一毒品案認識

曾主動要求替被告落口供

據了解，涉案警員王得嘉綽號「馬仔」，有份參與調查被告王偉明涉及的另一毒品案，負責處理證物，又曾主動要求與被告錄口供。馬仔自此與被告有聯繫，並多次要求被告以半價向他提供可卡因，馬仔更有一次在被告寓所服食可卡因。

【案件編號：WKCC4070/19】