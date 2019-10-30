反黑警員涉冒簽探在押線人 合照信件顯關係親暱

被告張嘉諾（43歲）報稱高級警員，被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項管有虛假文書交替控罪。雙方承認事實指出，被告案發時為灣仔警區反三合會行動組偵緝警員，被告以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋，分別於2017年1月11日、1月25日及11月24日到屯門大欖女懲教所以公事探訪形式，與還押候審的哥倫比亞籍女子會面。有證據顯示，被告當日跟該女子同名的女線人會面。

控方呈上逾500張相片、4頁筆記、45封信件、一名孩童的出生證明書及2張被告寫予該女子的賀卡，顯示兩人關係親暱。據悉，相片有被告與該女的合照；信件均由該女寫予被告，內容親暱；出生證明書為該女的孩童。

被告上司否認知悉二人曖昧

辯方質疑被告上司何惠文得知被告與女線人關係曖昧，何否認；辯方再質疑若何批准公事探訪，會涉及何的監管問題，何說「無諗過」。辯方再質疑，何因而欲與被告「劃清界線」，何不同意。

便箋原寫有被告與另一名偵緝沙展李志禮前來探訪，惟李的姓名被刪去，他案發時已調至另組。李表示，2017年1月10日曾嘗試與被告跟女線人會面，惟在囚者編號有誤不成功，被告主動提出準備便箋，故從無處理便箋。

【案件編號：ESCC1082/19】