拳打舊愛男友 判頭否認誤殺 死者後腦着地 控方質疑被告是否自衛

控罪指，43歲被告岑文輝於去年7月23日，在九龍城侯王道非法殺死37歲男子王溢明。

死者女友黃竹君（40歲）昨在庭上供稱，與死者自2008年起交往，其間曾分手2至3次，一直不知對方當時與另一女子同居，並育有一名小孩。她與被告自2016年11月交往，分手後保持朋友關係，去年7月16日因車輛保險問題，與被告見面。

女友稱遭襲擊 向被告呼救

死者質問：係咪有路

她續說，兩人當日先到九龍城侯王道足浴，晚飯後分道揚鑣，不久見到死者，死者揮拳襲擊其左下顎、揑頸，將她撞向車上，又質問她「嗰個男人邊個嚟」。她當時無法呼吸，大叫被告的名字「阿B」求救，死者遂轉而衝向被告，聽到死者質問被告二人「係咪有路」，其後亦與被告「好似打起上嚟」。她最終聽到紅酒店舖前的酒櫃跌爛，並發現王倒地，臉頰田中中弓𠝹傷流血。

控方案情指出，紅酒店舖內外閉路電視拍攝到兩男打鬥過程，當時被告下車上前先揮拳打向死者的胸部，兩人在侯王道行人路上互相指罵，此時黃女走到兩人身旁。數分鐘後，死者用手推了被告一下，被告即向死者揮拳頭部，之後死者倒地。3人其後送入伊利沙伯醫院，死者因頭部受傷被送去急症室，手術後留醫深切治療部，7月23日死亡。

主控官昨向陪審團表示，控辯雙方無爭議是死者因後腦着地，令頭部受創死亡；爭議的是被告當日是否出於自衛，控方認為被告向死者施用武力並不合理。案件今續。

【案件編號：HCCC87/19】