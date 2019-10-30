黃澤恩：小範圍收棕地建屋 周邊環境或欠佳

民建聯昨舉辦圓桌會議，找來黃澤恩點評《施政報告》的土地房屋政策。政府研究以《條例》收回450公頃棕地，興建公營房屋及作「首置」之用，黃澤恩表示，過去政府都是以「新發展區」作規劃收回棕地，惟因研究及規劃需時，動輒20多年才能開始收地。他表示，以發展公營房屋形式收回棕地雖較快，但土地會限於作公共用途，不能興建商業設施，無法興建商場、戲院等，憂慮建成的公營房屋周邊環境會比新發展區差，有可能周圍仍是貨櫃場或拆車場。

不能建商場等商業設施 周圍或仍是車場

政府表示會優先研究在屏山及藍地一帶的160公頃棕地發展。黃澤恩說過去有人提出在藍地建路接駁龍鼓灘，加上屯門至赤鱲角連接路快建成，認為有助屯門西沿海發展，在龍鼓灘及內河碼頭一帶可大面積規劃作住宅及物流用途。

對於政府欲收回市區閒置地發展公營屋，黃認為容易引起法律糾紛，且市區閒置地大多並非農地，而是已規劃作建屋用途的土地，收地價格可能相當高昂，附近私樓居民亦未必願意居所旁邊建居屋，認為推行會有困難。