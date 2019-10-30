區塊鏈×醫保 索償掃二維碼免填表

原為精算師的楊廣榮曾為本地保險集團「富衛」建立網上賣保險的平台，但他體會到因理賠流程不順暢，導致坊間對保險業抱有負面看法，因此去年創立「醫結」，以區塊鏈技術重整及革新醫保理賠流程。

「老實說，理賠功能上，無區塊鏈技術都做得到。」楊說業界系統早已電子化，奈何敵不過一個「信」字，沒有受保人在表上簽名，保險公司不會相信受保人曾看醫生、要申索。他說區塊鏈技術解決了信任問題，他們的平台以區塊鏈中的「超級帳本技術」，將保險公司系統後台、醫療機構系統等對接，改變記錄方法。受保人看醫生後出示保險應用程式中的付款二維碼核實，醫療機構掃描後隨即以保單支付醫療費用，一方面提升理賠效率，亦提高保單透明度，受保人即時知道受保範圍，毋須再擔心「賠唔足」。

睇醫生後掃一掃 保單即結算

楊廣榮說，其技術今年4月獲藍十字保險採用，推出亞洲首個醫療區塊鏈保險服務，並已與另外9間保險公司簽協議，料最快今年底再公布另一項合作。其公司最近入選新世界發展旗下支援初創平台Eureka Nova，與日本瑞穗銀行合作推出「Mizuho Crowd Brain加速計劃」。楊廣榮說，日本為全球人均買保險最多的地方，有龐大市場，加上港人喜愛到日本旅遊，他期望計劃可助打開日本市場，並與日本醫療服務提供者合作，方便更多受保人。