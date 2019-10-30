中大研行路發電 10分鐘為手機充電1%

膝蓋彎曲伸展 配合智能材料發電

中大機械與自動化工程學系教授廖維新的團隊，研究透過膝蓋彎曲伸展的動作，配合彎曲就能發電的「壓電纖維」智能材料，讓人行路發電。廖維新表示，以時速2至6.5公里慢行或慢跑，裝置可持續產生1.6毫瓦功率電力，足以啟動智能手環等設備，粗略估算行走10分鐘產生的電力，可為智能電話充電約1%。

廖維新表示裝置重307克，安裝在腿上，「相當於一支280毫升樽裝水的重量」。他說測試員穿上裝置後，走路時的呼吸模式沒現明顯差異，認為裝置對身體的額外負擔微不足道。

他認為，裝置可助使用日常浪費了的能量，未來希望減輕裝置重量及增加發電量，並作商業應用，如在運動用品、護膝中加入，製出人體供電衣物。他說若遠足者於深山迷路，裝置可為他們的電子裝置供電，以繼續使用求救及定位功能。

裝置造價約700至800元，廖維新預計大量生產可令成本減低，但若要放入衣物，要考慮洗滌等問題，需更多時間研究。他表示研究於今年初開始，7月在國際著名學術期刊《應用物理學快報》公布，正為成果申請專利，裝置若要正式在日常使用，或仍需最少一年。

明報記者