西洋菜街光污染 兩成店午夜不關燈 環團調查 自願約章成效存疑

環境局回覆稱，政府委任的戶外燈光工作小組正就管理戶外燈光措施和未來發展蒐集公眾意見，已舉行3場公眾參與論壇，同時做問卷調查和舉行焦點小組討論。當局至今收到數十份意見，諮詢期明日屆滿。

綠惜地球本月兩晚到旺角及尖沙嘴，分別觀察西洋菜街及港島沿岸光污染情况，結果顯示，旺角及港島北沿岸在午夜12時後分別只有74%及78%熄燈。以西洋菜街為例，10月14日午夜前，由亞皆老街至登打士街兩旁商舖，有375個戶外燈具亮燈，午夜後仍有99個亮燈，惟該段街道當時只有10店營業。

H&M有簽《約章》 沒有熄燈

調查發現，位於家樂坊的H&M雖有簽《約章》，但午夜12時後沒有熄燈，綠惜地球認為這反映屬自願性質的約章無法有效約束。本報向H&M查詢，至截稿前未獲回覆。綠惜地球又表示，不少真正光污染戶沒有簽署約章，例如港島沿岸大廈上的招牌。

目前約章要求簽署機構由晚上11時或12時至早上7時關掉戶外燈光裝置。綠惜地球項目主任劉兆朗說，戶外燈光專責小組曾公布，簽署約章的5000個參與單位中，99%根據約章建議按時熄燈，但他質疑數字未能反映實况，因該5000家簽署單位包括不少學校及團體，本來就無大型戶外燈具，無法反映真實成效。該組織近日收到慈雲山居民投訴，稱領展轄下慈雲山中心的外牆安裝了大型LED廣告牌，投訴人住所距離80米仍受光污染波及，光線射入屋內刺眼。

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