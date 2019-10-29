石棺案 次被告投訴遭台不公對待

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方在庭上播放次被告劉錫豪的警誡錄影會面。劉錫豪透露，經首被告介紹認識事主，案發時認識對方約3年，但見面少於10次，亦甚少以電話聯繫。警方向劉錫豪展示由事主父親提供的資料，包括為2007至08年期間的借據及支票，事主先後分別向首被告借出200萬元、20萬元、5000元，事主另在2008年向「曾慶業（音譯）」開13萬元的支票。次被告稱，見過首被告的銀行信件名字為「曾慶業」。

只自己被隔開 職員稱主管可彈性處理

劉錫豪另稱，他於2016年4月11日在台灣被捕，全程由台灣警察陪同，直至下午被帶到移民署，見到第一及第三被告戴口罩坐在一起，似是聊天並相處逾24小時；只有劉被要求分隔至另一房間，不能與另外兩被告溝通。劉不明為何有此安排，遂問職員「我兩個朋友喺入面，好似其他人咁傾偈」，惟職員支吾以對，並回應「控制不了，主管可彈性處理」，後來又解釋該房太多人，故安排他到另一房間。劉見到後來到達的人，也可進入另外兩名被告所在房間。劉稱「唔知佢哋（另兩名被告）講咗乜，唔知佢哋有無做咩」，質疑署方處理此事時是否公平。聆訊今續。

【案件編號：HCCC459/16】