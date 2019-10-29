專欄：掃碼領廁紙 ／文：章濤

紙巾寶即「掃碼領廁紙」。正面來看，無疑令使用者付上時間或金錢成本，進而更有意識地運用資源；但我看罷，不期然會心微笑。

記得當年在北京開餐廳，我和員工曾就「廁紙應放在廁格內或外」有過一陣討論。於我而言，廁紙固然要放入廁格以方便用家，且若將紙放於廁格外，亦是缺乏信任的舉措；員工卻極力反對，認為餐廳顧客以中低層消費者為主，若採取我的做法，廁紙會被極速偷光。結果我堅持將廁紙放於廁格內，不出數天，廁紙要不被隨便拉出來放在地下弄髒，要不被偷光。面對如斯局面，我亦不得不向現實低頭。現在好了，紙巾寶這玩意彷彿能解決「社會資源問題」，現在餐館就不需要再為這些小問題煩惱了嗎？

假如要培養民眾的意識，最有效、直接的做法無疑是實行管控，但管控的同時，也會帶來其他問題，亦是價值觀多重扭曲的開始。若想確立長遠有效且健康的價值觀，則不得不透過施行廣義的公民教育，令人對自己身處的社區產生感情，繼而真心愛護社區、愛惜資源；只是此做法時間長、成本高，且一不小心就會令愛氾濫至其他地區、國家，不能對準目標。

若我們執意用這種管控方式來解決「社會資源問題」，終有一日會有洗手寶、廁所寶、出行寶等極端的產物，從而達至全民都需要為自己的行為付出代價的效果；只是人生過得如此，會否太勞累？這樣的生活又是否我們所樂見？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]