電訊商程式設計賽 為5G熱身 AR新應用 衣物圖案化成影片

參加者需按5G特性：超高速、低時延、高連接密度，開發與智慧生活、智慧出行、智慧購物或物聯網相關的應用。主辦比賽的SmarTone總裁葉安娜表示，由2G強化至4G網絡，用家可輕易體會功能上的轉變；而5G網絡側重商業應用，因此迫切需要更多創新意念，「讓網絡不再躲於象牙塔，可隨創新應用落地入屋」。

演唱會特效服裝萬人齊賞 增互動體驗

比賽由來自香港、日本、美國、巴基斯坦及印度隊員組成的國際團隊勝出，隊員之一葉偉傑表示，他們將AR技術結合特別衣物圖案，透過AR眼鏡或手機應用程式察看時，圖案可化成影片、3D圖案等，為衣物賦予特別意義。葉舉例，歌星舉行演唱會時可穿上這種具特別效果的服裝，因應5G網絡特性，現場上萬人可同時以AR眼鏡或手機應用程式觀看其服裝的特別效果，增加互動體驗。

目前5G網絡已先後於中國、美國、韓國等部分地區試行，相關服務料明年在香港開始。除SmarTone外，其他本地電訊商今年紛紛推出多個推廣項目，如香港電訊6月舉辦過「5G科技嘉年華」；中國移動香港亦於科學園成立5G實驗室，進行應用研發測試。SmarTone剛於上周五、六以「5G及智慧城巿」為主題，伙拍數碼港等舉辦上述稱為「SmarTone Hackathon程式設計比賽」，吸引逾150人參加。

明報記者