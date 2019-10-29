涉收68萬助申馬會會籍 顧問：曾助李家誠入高球會

庭上播廉署卧底洽談片段

52歲的被告韋駿鋒，被控一項於2016年5月至7月期間，與「莫先生」及其他馬會會員串謀收受「明哥」利益，從而向「明哥」提供馬會會籍申請表，支持及優待其申請。

控方在開案陳辭表示，只有馬會的「全費會員」才有資格獲選為「遴選會員」，而同一時間不超過200名遴選會員。被告案發時為傲群會籍有限公司的經營者，協助客戶申請本地著名會籍。廉署臥底於2016年5月聯絡傲群，被告稱可在「枱底」協助申請馬會會籍。臥底稱想為朋友「明哥」取得會籍，被告叫價68萬元，費用由簽署申請表的5名馬會會員攤分。被告一度把收費減至65萬元，並囑咐臥底交按金，其後交易取消，被告於2017年1月被捕。

庭上播放被告和廉署臥底洽談的片段和錄音，被告稱會安排「明哥」和5名馬會會員見面，以便5人填表。被告又稱馬會會員可享用會所服務，讓人感到很有面子。

被告多番強調他並非會籍交易集團的老闆，只是「駁腳」或「中間人」，但稱不少名人都透過他申請著名會籍，包括「四叔」李兆基之子李家誠、已故地產界名人「神童輝」羅兆輝等。

他又自稱曾被警方商業罪案調查科調查，最終因不夠證據而沒被起訴，「你又吹得我脹咩？」被告亦要求臥底向馬會支付12.8萬元入會費。聆訊今續。

【案件編號：DCCC1170/18】