《文匯》促勿讓黃之鋒入閘 學者指選舉主任有壓力

《文匯報》昨刊登社評，斥黃之鋒回應選舉主任查詢是「為了過關入閘，說詞前後矛盾，出盡語言偽術」；又稱黃之鋒為「港獨分子」，強調區議會作為特區的管治架構，真誠擁護一國兩制及《基本法》是作為建制架構成員的最基本條件，「有關方面和選舉主任必須嚴格把好關，絕不能讓『港獨』分子黃之鋒入閘」。《大公報》亦稱黃之鋒扮演西方勢力、「特別是美國在香港的代理人」角色，又稱反修例運動打開「顏色革命」的魔盒。

黃：明顯威嚇選舉主任

黃之鋒昨在facebook批評，《文匯報》社評明顯威嚇選舉主任拒絕他參選，他強調政治立場從未改變，亦一向不主張港獨，他與香港眾志亦不會主動倡議獨立作為自決選項。他相信至今仍未獲答覆，是因選舉主任、政府與北京談不攏，找不到任何法律理據羅織罪名拒絕他參選；冀選舉主任秉持公務員政治中立原則，依據其回覆作清晰決定。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，建制報章有關言論反映選舉主任確認參選資格過程甚多政治操作，建制媒體的評論政治先行，而非看程序公義或法律，相信對選舉主任造成甚大壓力。他說現時社會對政府敵意甚深，加上黃之鋒象徵意義大，相信若拒絕他參選，將令更多人參與抗爭。海怡西其他參選人包括新民黨陳家珮、獨立民主派林浩波。