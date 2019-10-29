反黑警涉冒簽探在押線人 上司否認嫁禍

被告張嘉諾（43歲）被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項管有虛假文書交替控罪。雙方承認事實指出，被告案發時為灣仔警區反三合會行動組偵緝警員，被告以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋，分別於2017年1月11日、1月25日及11月24日到屯門大欖女懲教所以公事探訪形式，與還押候審的哥倫比亞籍女子Galvis Silva Paola Andrea會面。

懲教署一級懲教助理馬麗莎於2017年1月11日及1月25日案發日當值，負責安排公事探訪。馬稱涉案便箋上的探訪日期及在囚者編號被修改，探訪者姓名亦被刪去，她檢查便箋時，已有相關更正及被告補簽。至2017年12月20日，被告私人探訪Paola，被馬認出，並從紀錄確認為被告，及發現被告於Paola的探訪名單上，故通報上司。

被告的上司、高級督察何惠文否認便箋上的簽名是他簽署，稱與他的筆迹不一；便箋原寫有被告與偵緝沙展李志禮往探監，李案發時已調至另組，何強調不會批准非同組警員一同探監。

稱對案中線人名字無印象

由何保管、記錄線人會面的調查報告檔案中，有記錄被告於案發日子與名為「Paola」的線人會面收集情報，並同日通知上司。辯方追問何曾否見過「Paola」此名，何初稱「無聽過、無睇過」，辯方多次追問下，改稱「無記憶、無印象」。

辯方追問，何有否跟進被告沒有他簽署的便箋探監，何稱「我都唔知佢有（探監）」。辯方質疑被告須向他呈交報告，報告由他保管，何說不確定曾否收過報告，因本案才知悉報告。辯方遂質問是否被告插贓嫁禍他，何說「我唔會咁諗」，亦否認插贓嫁禍被告。聆訊今續。

【案件編號：ESCC1082/19】

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