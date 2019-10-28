【Emily】葉太「加持」食店 變「裝修」之吻？

加記食店嘅故事，親中報章都有報道，話之前警方清場行動，加記向警察提供冰水，畀人影咗相放上網，老闆話生意大跌，再咁搞落去，要「申請破產，再搵層樓跳」。 報道又話，加記亦有向示威者同記者提供汽水。

葉太就話，早前趁議會工作完畢，想「加餸」慰勞吓自己，所以去加記，又話老闆娘見到佢十分熱情。葉太話點咗招牌菜「加記素小炒王」做外賣，返屋企同工人一齊分享。

葉太聞言回應：恐怖主義手段

唔少網民留言讚葉太，但有人同葉太講，話有葉太點名，「老闆話咁樣更加水洗都唔清，好快唔使做生意了」；有人更話葉太提供「裝修名單」。葉太聞言好勞氣回應，「用『 裝修』 去恐嚇『藍店』 及其顧客，這不是恐怖主義手段嗎？這不是打壓我表達意見及光顧食肆的自由嗎？這不是違反法治及人權法嗎？」