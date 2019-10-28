【Emily】半島職員助零裝備巿民入內避難

巿民：無諗過首次入半島就係避難

陳先生話噚日去尖沙嘴搵朋友，途經半島酒店時，警方喺附近放催淚彈，當時有好多普通市民、遊客同酒店職員企喺酒店噴水池附近。後來唔知係咪因為大風，催淚味開始飄過嚟，有酒店保安察覺，就揮手示意大家入酒店避一避，大約50人湧入去，停留咗大約10分鐘，再經另一道門離開。

網民籲「大力懲罰 」 其後閘已關

唔少網民大讚半島係「良心酒店」，呼籲大家日後要去半島「大大力懲罰」。Emily事後去睇過，半島其後已關閘，只畀住客出入。酒店回覆Emily查詢，話一向以客人安全同保安為先，噚日酒店附近有放催淚彈，部分路經嘅人受影響而進入酒店暫避，酒店不久之後關上大門，以確保客人嘅安全。

星光大道美食亭 派糖水派樽裝水

有網民就重提半島老闆米高嘉道理（Michael Kadoorie）早前公開信，提到年輕人係香港嘅未來，唔應該令年輕一代活在無助、絕望當中，信中話，「要重建社會互信，為新生代重燃希望，我們每一個人都責無旁貸」。

另外，反修例運動開始以嚟，不時有小店向示威者送水送糧，噚日下晝喺尖沙嘴星光大道嘅美食亭「美樂士多」，職員就特別煲咗腐竹薏米糖水，畀大家潤一潤， 一兩個鐘就派咗50杯。店員話近數星期收到捐款，贊助舖頭買水送贈市民，負責人李先生話𠵱家已經長期喺店舖擺樽裝水，畀市民隨便免費攞嚟飲。