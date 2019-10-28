新科技產品 非愈先進愈好

由開潤股份（深圳創業板上市代號：300577）控股的子公司上海潤米科技，去年初曾在美國消費電子產品展（CES）發表一款稱為90FUN Puppy 1的智能跟隨行李箱。該公司聲稱，產品是全球首款個人雙輪驅動的自平衡智能跟隨旅行箱，內置Segway級晶片，採用超寬頻（UWB）的精準軍用無線電定位技術，可前後雙向智能跟隨用戶行走。Puppy1只有兩個輪子而非4輪，這主要倚靠自平衡技術。去年6月90FUN Puppy1在「京東」眾籌，並於「雙11」在網上發售，但聲勢似已不如去年初。「雙11」後這產品就再沒有多少消息。

彭雪峰認為，以現時技術水平來說，像90FUN Puppy1這種無人自主行駛的「智能行李車」還不太實用，因產品若有失誤、撞到他人，用戶隨時惹上麻煩；而且跟隨用戶行走亦異於一般人習慣。一般人旅行時總是要推着、拉着或看到行李箱才安心，但「智能行李車」跟在用戶背後，用戶難完全安心，若要經常回頭觀看是否正常行駛，更是本末倒置。彭雪峰認為，採用新科技並非愈多和愈先進就愈好，最重要是適度，避免過猶不及。