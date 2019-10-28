電池可拆出變流動充電 方便更換上機 旅人新寵 行李篋身兼尿袋電動車

內地公司研發 3年賣出數萬部

深圳科微爾科技有限公司創辦人彭雪峰表示，公司2015年開始生產滑板行李車，初期只是生產沒有動力、如滑板般推動那種。2016年，該公司開始研製配備電動摩打的滑板行李車，同年底開始生產，至今不到3年，該公司的電動行李車已累積賣出幾萬部，平均每年銷量1萬多部。該公司的電動行李車和普通滑板行李車的銷售收入比例亦已逆轉，最近已是7：3之比，部分原因是電動行李車單價高得多。

內地銷量佔四成 歐美各三成

據彭雪峰和該公司員工透露，由於電動行李車每部零售價介乎3300多至接近4000元人民幣，初期內地市場銷量不太高，主要出口到美國和歐盟；但近來內地新一代消費者漸視為時尚旅遊用品，在內地銷量愈來愈高，最近已超越美國和歐盟。現時該公司的電動行李車約有四成內銷，出口歐美各佔約三成，亦開始有小量出口到日本。至於香港市場，以往該公司並沒太多宣傳或開拓，但也有香港消費者透過「淘寶網」購買。

彭雪峰和員工認為，電動行李車漸獲旅遊迷受落，除售價在他們的心理關口之內，還因為一些設計上的窩心點子。例如該公司3款電動行李車全部採用鋰電池可隨意拆卸的設計，因為有些機場對電動行李車鋰電池容量限制十分嚴格，要求飛機乘客若要將電動行李車寄艙，必須先拆卸鋰電池並自行攜帶上機。而鋰電池可拆卸和更換，亦可方便頻繁旅遊的人，他們可多花680元人民幣多買一枚鋰電池替換，不用擔心充電時間長。

產品的鋰電池雖屬動力電池類（即能量密度和輸出功率較大，專門用於推動電動汽車、電動高球車、電動單車等），但亦被設計到兼具流動充電器功能，亦即只需插上USB線，也可以為智能手機等隨身電子設備充電。而為吸引青少年使用，其中一款較小型的電動行李車還配上具LED發光功能的車輪。這款電動行李車只闊18吋，採用類似背囊設計，故平日也可當作書包。

主力網上售 小量機場商店分銷

彭雪峰表示，該公司的電動行李車在內地採用iubest的自有品牌，主要透過公司網頁、在淘寶網店及其他合作網店銷售。

至於實體店方面，暫有小量機場商店合作分銷，還未打入大型連鎖店和百貨公司，市場潛力尚未完全發揮。但他亦認為，電動行李車現已不算太冷門，根據他們觀察，內地已有不下30間公司正生產同類產品。

整體來說，彭雪峰認為電動行李車雖還未到炙手可熱程度，但也算是相當不錯的新產品和新市場。該公司的廠房現仍設於深圳，未感受到很大壓力要削減成本搬至其他地方；而美國客戶亦自行承擔特朗普政府對華加徵的關稅，並未要求該公司分擔或搬遷生產線。

明報記者 薛偉傑