違例轉彎累結他手喪命 樂隊：為他走餘下的路

司機涉危駕被捕

意外後，莫的女友趕赴醫院，驚聞噩耗一度跪地嚎哭。事發時與莫一同遊車河的葉先生說，約一年前在街上認識，間中相約遊車河。據他了解，莫曾在外國留學，當時已有駕電單車習慣，意外時與莫有一大段距離，獲悉事件駛回現場時他已送上救護車。

莫所屬樂隊Franklin Telescope昨於facebook帖文，「一個月前，還和你在相中這個秘密場地演出；幾天前，還和你在台灣嘻嘻哈哈……沒想到你已經不在了」，並指人的生命很脆弱，「老土到真實發生在自己身上，都不懂得消化」。成員表示會努力成為出色的樂隊，為莫走餘下的路，「再見了，我們永遠的結他手」。

早上續有車右轉 警放雪糕筒

意外發生後，昨早仍有車輛於清水灣道違例右轉至傲瀧。警方昨午重返現場，在屋苑對開的路中雙白線放置雪糕筒，防止違例右轉。沿清水灣道往九龍方向車輛，需駛至科大迴旋轉調頭駛入屋苑，來回路程約1公里。

事發於前晚，平治沿清水灣道往九龍方向行駛時「偷雞」右轉入屋苑，莫駕駛電單車駛至急煞時失控，猛撼向平治左車身，人車拋起墮地，莫送院搶救後不治。有居民獲悉鐵騎不治後，即場向女司機大喝「你殺咗人喇！」46歲姓陳平治女司機事後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

區議員：區會曾商增告示 未落實

西貢區議員劉偉章表示，清水灣道路口設有交通標誌，標明車輛不准右轉，但個別駕駛者「貪方便」無視標誌右轉。劉表示，涉事地點為私人屋苑傲瀧對開，該屋苑入伙約一年多，首次發生奪命車禍，「但意外一次已經好多」。劉指，曾於區議會上討論增設告示，但暫時未有落實方案。