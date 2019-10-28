理大分校擬選址佛山 學生會稱沒諮詢 憂分薄港校資源

明報記者 魏綺婷

擬設3校區 一近廣州南站

本港大學近年積極進駐大灣區。據了解，理大建內地分校有初步眉目，校方早前已跟佛山市政府簽署合作備忘錄，分校選址佛山，擬用當地約3000畝地，預留3個校區，位置包括鄰近廣州南站、中歐中心，以及廣東博智林機器人谷。翻查資料，本港大學的內地分校分佈不同地區，包括科大於廣州市南沙區、中大於深圳市龍崗區等（見表）。

消息人士稱，理大有機會與佛山科學技術學院籌建分校，由於目前仍是洽談初期，資助模式、何時動工、何時收生、課程名單等實際操作，仍有待討論，暫亦未知何時向交國家教育部正式提交計劃書申請。

教職員會促確保港校不受影響

理大校長滕錦光7月履新，當時他以新聞稿稱，未來數年策略重點工作之一，是提升理大在大灣區的角色。理大校董會主席林大輝年初亦說，期望分校可建設教學酒店、教學復康中心等，為就讀相關科目的學生提供更多實習機會。

理大教職員協會主席陳銘賢要求校方發展內地分校時，需確保香港理大現時的資源、員工人手編制、教職員權益不受影響。他稱，校方未有透露發展內地分校的做法，協會重申會以不影響香港理大為最大原則。

學生會：「對港生有好處」已不再

理大學生會署理會長胡國泓稱，學校建內地分校事宜，從沒諮詢學生意見，學生無從得知進展。他稱，校方過去說希望借內地分校，帶動更多學生返內地實習及發展，但以目前社會狀况，「已不是香港學生是否願意去，而是入不入到境、人身安全都成問題」。他稱，校方所謂「內地分校對港生有好處」的說法，經過數月社會爭議後已不存在。他又關注分校發展不透明，憂慮會內地分校分薄香港校的資源。

據其他大學籌備內地分校的進程，由草擬計劃書至動工預料最少需一年，科大去年10月底宣布就建香港科技大學（廣州）草擬計劃書，之後需向國家教育部提交計劃書，獲批准後，上月開始新校動工儀式，首期料2022年竣工。