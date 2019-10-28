改吸本地客 鹽田梓藝術祭推深度遊 開幕年初延至年底 展期3年

【明報專訊】旅遊事務署原本計劃今年首季參考日本瀨戶內海經驗推出的鹽田梓藝術祭，將推遲至本年底出台。據悉，藝術祭暫定11月底至12月展開。鹽田梓村長陳忠賢向本報表示，為期3年的藝術祭會以天、地、人為主題，首年以天為題會有涉宗教的展品。他說村民與策展人討論後，決定不主打吸引外地遊客、不以遊客量取勝，改為主打生態深度旅遊，吸引本地人，預料一個月展期會有1000至2000人參觀，屆時會加開渡輪，村民亦會協助接待。
明報記者 黃心悅
政府年撥2400萬
位於西貢內海的鹽田梓又名鹽田仔，村民多年前組成「鹽光保育中心」，以保育鹽田梓村的鄉土文物和承傳宗教文化。去年財政預算案計劃在未來3年，每年撥2400萬元辦鹽田梓藝術祭，其後落實由曾辦鹽田梓導賞團的「文化葫蘆」負責策展。村長陳忠賢表示，「文化葫蘆」很有經驗，也相當融入村民，前後和村民開了超過10次會，商討藝術展詳情。
陳指出，藝術展計劃為期3年，將分3次舉行，第一期將於11月30日舉行開幕禮，12月1日正式開始展覽，首個展期為一個月。3年的展覽題目將會分別以天、地、人為題，首年展覽主題是天，講的就是宗教。陳忠賢說，他最喜歡的是一個微縮展品，模型把教堂及宗教禮儀展示得活靈活現。其次，他亦喜歡一道描繪神父傳教歷史的玻璃牆展品。
參考瀨戶內海藝術祭
對於鹽田梓藝術展會參考日本瀨戶內海藝術祭的模式，陳忠賢表示，策展團隊與村民就此討論過，決定是次藝術祭不以旅遊發展為目標，主打生態深度旅遊，在宗教、生態、歷史及文化4方面介紹鹽田梓。前往鹽田梓的街渡每逢周六或日及公眾假期才提供服務，陳忠賢說，預計整個展期會接待1000至2000個旅客。12月展期中，渡輪將會加開班次，確保能應付入場者，同時不少村民表示會幫忙接待。
渡輪加開班次 料一個月逾千旅客
他盼望，藝術祭除了令香港人增加對鹽田梓的認識外，也能令村民藉着藝術作品，更了解其居住地方的歷史文化。
文化葫蘆回覆本報稱，現在籌備階段，暫未有實際展覽內容可分享。