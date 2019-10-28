改吸本地客 鹽田梓藝術祭推深度遊 開幕年初延至年底 展期3年

明報記者 黃心悅

政府年撥2400萬

位於西貢內海的鹽田梓又名鹽田仔，村民多年前組成「鹽光保育中心」，以保育鹽田梓村的鄉土文物和承傳宗教文化。去年財政預算案計劃在未來3年，每年撥2400萬元辦鹽田梓藝術祭，其後落實由曾辦鹽田梓導賞團的「文化葫蘆」負責策展。村長陳忠賢表示，「文化葫蘆」很有經驗，也相當融入村民，前後和村民開了超過10次會，商討藝術展詳情。

陳指出，藝術展計劃為期3年，將分3次舉行，第一期將於11月30日舉行開幕禮，12月1日正式開始展覽，首個展期為一個月。3年的展覽題目將會分別以天、地、人為題，首年展覽主題是天，講的就是宗教。陳忠賢說，他最喜歡的是一個微縮展品，模型把教堂及宗教禮儀展示得活靈活現。其次，他亦喜歡一道描繪神父傳教歷史的玻璃牆展品。

參考瀨戶內海藝術祭

對於鹽田梓藝術展會參考日本瀨戶內海藝術祭的模式，陳忠賢表示，策展團隊與村民就此討論過，決定是次藝術祭不以旅遊發展為目標，主打生態深度旅遊，在宗教、生態、歷史及文化4方面介紹鹽田梓。前往鹽田梓的街渡每逢周六或日及公眾假期才提供服務，陳忠賢說，預計整個展期會接待1000至2000個旅客。12月展期中，渡輪將會加開班次，確保能應付入場者，同時不少村民表示會幫忙接待。

渡輪加開班次 料一個月逾千旅客

他盼望，藝術祭除了令香港人增加對鹽田梓的認識外，也能令村民藉着藝術作品，更了解其居住地方的歷史文化。

文化葫蘆回覆本報稱，現在籌備階段，暫未有實際展覽內容可分享。