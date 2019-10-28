稱光房戶多短期貧窮 余偉業：你不幫他 或變長貧

余偉業認為，房屋項目非單純提供居住空間，涉及許多層次社會效益，當中光房與政府提供的公屋概念不同，着重為租戶提供個人發展計劃。他稱，貧窮可分為兩類，一類是長期貧窮，一類是短期貧窮，若是後者，可透過短期手法介入協助他們，令他們能夠向上流動，提升自我認同或對生活的要求，其中不少租戶其實有潛力在社會上賺取到更多收入，「但如果你不幫他，他就有可能成為長期貧窮」。

余偉業憶述，曾有一個居住劏房、任職酒樓樓面的母親，其女兒成績非常優異，不忍心女兒才能遭埋沒，最終向「要有光」求助，希望能夠入住港島名校區的光房，令其女兒有機會進入名校。他看過其女兒的成績表，發現這名母親言之有理，最終為兩人安排入住港島區光房，其女最終考入名校。該名母親亦在余的同事鼓勵下，考獲保險代理人牌照，最終由酒樓樓面轉職做全職保險代理，收入較以往增加不少。這個家庭的光房租約完滿後，由原本需輪候公屋改為考慮購買居屋。

他續稱，另一名租戶媽媽，日間任職清潔工人，晚間興趣是畫國畫減壓，但畫國畫不能謀生，因此期望「光村」日後提供更多文化空間，提供更多的就業選擇。