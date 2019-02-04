天水圍光村 擬留單位給青少年 助租戶向上流動 共提供100伙料2022年落成

明報記者 黃俊鋒 鍾妍

新世界捐地 向企業籌建築費

新世界捐出的3幅地皮鄰近西鐵線天水圍站，位於聚星樓、達德公所附近，佔地合共約2.8萬平方呎。余偉業表示，目前正與顧問團隊展開籌劃「光村」的工作。為配合周邊鄉郊環境，每幢樓房不多於3層，預料提供100個面積約300呎的單位；下一步會向城規會申請改變土地用途及提交詳細計劃，並需做土地平整工程。他稱，會使用預製組件興建光村，「最主要是方便施工，能夠抵擋到陽光照射，要用到40至50年」，有信心2022年能夠落成入伙。

邀本地設計師參與 推文化兒童發展

由光房發展為光屋，再到今次的光村，余偉業承認與過往不同，今次由零開始，但「發揮空間更大」。他憶述，過往入住光房的基層家庭，不少都是隱世高手，具一技之長或對文化藝術有興趣，有潛力在社會向上流動（見另稿），激發他設計出與讀書及畫畫作主題的光房；今次光村社區空間更大，將構思以創意及文化作為主題，並邀請本地年輕設計師參與，期望在社區能預留更多空間，推動文化及兒童發展，「無論是租戶抑或他的子女，都有更多機會接觸文化」。

服務基層為主 租金低於市場水平

過往光房及光屋受惠對象以有兒童的基層在職家庭為主，余偉業表示，今次光村除基層市民外，亦擬預留部分單位給予有需要的青少年，期望部分未有足夠能力、或沒有居住地方的青少年入住光村期間，可更成熟地規劃自己的人生及財務，「給予他們一個空間完成學業，或開始自己事業」，具體細節及比例待定；而過去亦有數名青少年入住過光房，包括有半工讀、搬出來居住的大學生。

至於光村租金，他稱會低於市場水平，並因應每戶入息及開支釐定，並為各租戶提供人生規劃，以推動他們向上流動，期望光村能夠打破社會對過渡房屋的既有印象。

除光村外，早前由恒基地產捐出的元朗馬田壆地皮，將交由保良局興建青年宿舍，涉及逾1200個房間，對象為18至30歲在職青年，以市值五成租金租住最多5年；青協在大埔墟寶鄉街興建的青年宿舍項目亦已完工，政府早前在《施政報告》提及即將接受申請，對象同為18至30歲在職青年。