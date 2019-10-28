屯馬一期今試運 內部訂1‧5通車

港鐵稱下季通車 日期待確認

港鐵昨回覆查詢時證實，屯馬線一期今日（28日）起進入試營運階段，逐步為鐵路、列車服務與車站設施等不同系統做運作測試，其間有關員工亦會實習，為通車做準備。至於通車日期，港鐵僅稱屯馬線一期預計於明年第一季通車，日期有待確認。

鐵路愛好者成立的facebook專頁Riders上周五晚（25日）發文表示，港鐵將於今日下午繁忙時間後及通宵時分，試營運屯馬線一期，測試列車將在馬鞍山線如常載客，於大圍站清客，及後在每個新車站停車，但新車站的車門及月台幕門均不會運作。

港鐵7月曾表示，屯馬線一期通車後，早上繁忙時段、最高峰可達3.5分鐘一班，現時由大圍往鑽石山站的17分鐘車程將減至7分鐘。至於大圍至紅磡段，目標於2021年底或之前全線通車，但紅磡至金鐘段通車日期仍待評估。

田北辰：屬內部指引 未必做到

實政圓桌立法會議員田北辰表示，以他了解，屯馬線一期明年1月5日通車的目標，是港鐵的內部指引，但相信實際未必做到。他說，按慣例港鐵會選擇在較少人的日子，例如公眾假期前後的周日通車，預料農曆新年前後正式通車的機會較高。他認為，在目前社會氣氛下，港鐵會低調處理屯馬線一期通車儀式，以避免挑動示威者情緒。