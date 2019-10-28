黃之鋒否認「跪低」：政治主張沒變

稱眾志被定義「自決」非獨派 立場非首述

黃之鋒昨參與民主派區議會選舉南區造勢大會。會後被問到為何首兩次回覆選舉主任時，未明確說明自己不提倡和支持港獨作為自決的一個選項，他說「她（選舉主任）問什麼，我答什麼」。又說公眾會明白他為何被定義為自決派而非本土派或獨派，「當然《人民日報》或者外交部視我為港獨頭目，這是他們的事」。

黃之鋒說，選舉主任蔡亮仍未有任何回覆。根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，選舉主任須在選舉提名期屆滿後14天內，於刊憲公布獲有效提名的候選人名單，換言之，政府要在本周四刊憲，料黃會在本周內獲通知提名是否有效。

本身負責審視南區區議會選舉提名的選舉主任馬周佩芬因病休假，接任的選舉主任蔡亮早前去信黃之鋒，要求他直接回答是否不再認同香港眾志在2016年提倡的「民主自決」綱領，以及公投應包括香港獨立為選項等。黃在回信中首度明言「不提倡和支持香港獨立作為民主自決的一個選項」。

海怡西選區另外兩名候選人為林浩波和新民黨陳家珮。