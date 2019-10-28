民主黨籲不分黃藍共保區選 工聯會稱街站受滋擾 促廉署介入

楊森：從未見無白區選舉

民主派昨分別在多個選區舉行誓師大會，但建制派近月低調行事，未見大型誓師動員活動。楊森昨出席民主派南區的誓師大會，他說，區議會選舉由1982年開始均未試過有選區無人自動當選，「一個白區都沒有，是我從政而來從未見過的」。他呼籲把對特首的不滿及對警暴的憤怒變成投票的力量，支持民主派，希望民主派可在選舉中取得過半數議席。

反修例示威持續至今，有政黨的地區辦事處被破壞，亦有候選人遇襲。政制及內地事務局長聶德權曾在月初表示，政府已預留12月1日作為後備投票日，亦可修例進一步押後選舉。局方早前也表明會有「應變計劃」，若區議會選舉出現騷亂和暴力，將成立「危機管理委員會」研究是否要押後選舉、投票或點票。

盼保障不押後取消 保投票權

楊森昨呼籲市民不論政見立場，都要保障區議會選舉制度，令政府不能取消或押後選舉，強調要讓市民用和平方式作明智決定，「不論你支持什麼人，都應該有投票權，要保障市民的投票權」。

麥美娟：半數橫額宣傳品被毁

另一邊廂，工聯會昨召開記者會，批評有「暴徒」趁區議會選舉「搞黑色恐怖」，以塗鴉、灌水、縱火等方式破壞多個工聯會的服務點和辦事處，以暴力干預選舉公平、恐嚇持不同政見的候選人和市民。工聯會立法會議員麥美娟表示，該黨不少候選人擺街站時屢次被滋擾圍堵，選舉宣傳品包括橫額和海報都被毁，令他們未能正常地與街坊接觸、提供服務，造成選舉不公，以她為例，半數橫額宣傳品遭人毁壞，但選舉開支有上限，不能超支再製作，這等於減少候選人拉票機會。她反問，「如果（示威者）相信民意在你們一方，應讓選民作決定，不用做『衰嘢』去破壞選舉。」她又說，候選人和助選團隊擔心不能在公平、公正和人身安全下進行正常拉票活動，或會影響選舉結果。

工聯會批評政府止暴制亂不力，促請選委會和廉署介入，採取一切可行措施確保區議會選舉公平、公正、安全進行。

麥美娟參選葵青偉盈選區，對手是公民黨冼豪輝。

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