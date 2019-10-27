視患癌少主如己出 菲傭膺愛心關顧獎

兒童癌病患者互助組織「生命小戰士會」昨舉行第4屆傑出小戰士選舉頒獎禮，今年首度增設「愛心關顧者嘉許獎」，以表揚兒童癌病人的出色照顧者。菲律賓籍家庭傭工Maria是4名得獎者之一，其少主天天今年8月，於22個月大時確診神經母細胞瘤第四期，3個多月來，Maria和僱主丘太輪流照顧他。

提名Maria參與選舉的丘太說，Maria通宵坐在深切治療部牀邊陪伴和照顧天天，回家後即使被勸多休息，Maria仍堅持將家務打理得井井有條；當她為天天落淚，Maria會抱着她一同痛哭，分擔愁緒。丘太說，Maria的合約上月已完結，大可離開，但她仍多簽兩年合約，盼留下直到天天康復。丘太預備了額外800元的心意報答Maria辛勞，亦被她拒絕。

知醫療費巨 拒收僱主慰勞金

育有4名子女的Maria在頒獎現場說起天天時落淚，說天天是開朗活潑的小孩，已將他當作第5個兒子，對天天患病感非常心痛。Maria稱，通宵在醫院一點也不疲累，反而看不見天天更覺疲累，為陪他走復康路而續約。Maria說，知道天天醫療花費龐大，不願攤薄其治病的資源，不忍收下僱主額外金錢。她說自己所做的只是份內事，希望天天盡快康復，能帶他四處玩。丘太非常感謝Maria照顧天天和自己一家。

輪椅劍后：堅持就有美好事情

今年分別有5名和4名兒童時期曾患癌的康復者獲頒「傑出小戰士」和「優秀小戰士」。「傑出小戰士」之一、殘奧劍擊金牌選手余翠怡11歲時確診骨肉瘤，經歷兩年共約10次化療和兩次手術，在左腿股骨處截肢，康復後努力鍛煉成輪椅劍擊運動員，執劍至今19年，代表香港在不同世界賽中奪金，在4屆殘奧會累積7金3銀1銅，今年初在亞洲殘疾人奧委會會員大會獲頒「最佳女運動員」大獎，成為香港第一人。

余翠怡昨笑言小時候打過抗癌一仗，「所有事都好像變得很容易」，希望藉自己的故事鼓勵正接受治療的小朋友。她說，每個人都會經歷考驗，而考驗會變成人生的機會，「如果我不是傷殘人士，無資格參加傷殘奧運，就不會成為殘奧冠軍。這些都不是當初病牀上的自己可以想像，都是要靠每天的堅持，一步步走過來。希望向小朋友說你們將來的路還很遠，會有美好的事情準備發生」。

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