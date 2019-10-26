【Emily】藝術家出思考題：唔想威，點解要戴頭盔 伙街坊牛棚重現反修例場景

【明報專訊】6月反修例風波開始，頭盔唔再係地盤專屬產物，而係前線示威者裝備之一。本地藝術家Peggy Chan同一班土瓜灣街坊喺牛棚藝術村搞咗個「遺．盔」社區藝術展，用700幾頂廢棄頭盔砌點陣圖，重現反修例運動場面，當中更包括7．21元朗白衣人暴打市民嘅場景。Peggy話頭盔唔應該象徵政府口中嘅「暴徒」，更唔應該畀人拎去「發夢」，點解現時人人要用嚟保護自己，好想大家諗吓呢個問題。街坊收工幫手 帶埋飯煲邊煮邊做「遺．盔」同「違規」同音，Peggy話活動唔係要煽動市民做非法嘢，而係用另一種方式為反修例出一分力。佢話好多支持反修例嘅有心人上唔到前線，又唔想淨係「支持、心痛、加油」就算，所以搞咗呢個展覽。Peggy強調展覽係成班街坊傾出嚟，「藝術家搞嘅話只會就咁擺嚿嘢出嚟」，無乜意思。其中一塊點陣圖以7．21場景做主題，起初街坊諗過直接喺頭盔灑血，現時就改用唔同顏色代表7．21當日唔同嘅人。現場仲有好多唔同「點陣圖」，右上角有提示字眼，參加者可以估吓啲點陣圖究竟想表達咩。其中一名熱心街坊芮先生話，20幾個街坊義工現時都唔知大家真名，通常都係用Telegram「藝名」互相稱呼。義工要收工先嚟到幫手，有人甚至帶埋飯煲，等大家邊做邊煮飯一齊食，變咗「街坊公社」咁。藝術展噚日正式開始，至11月6日。現場有工作坊，參加者可以即場設計頭盔，拎番屋企。不過所有頭盔都係廢棄用品，入面無帽帶，淨係可以留念㗎咋。