石棺藏屍案 次被告否認謀殺 稱被說服合力埋屍

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

警長黎俊業作供稱，2016年4月12日到台北桃園機場「陪同」各被告乘坐飛機返港，他負責在航班抵港後拘捕次被告劉錫豪，並在停機坪押解次被告上警車。

劉同日錄取警誡錄影會面稱，案發日因鼻敏感不適在客廳睡覺，直至中午12時許，第一、三被告接事主往案發單位，事主與第三被告討論金錢事宜，首被告則在閣樓。不久後，劉聽見推撞及掙扎聲後驚醒，見到第三被告從後箍住事主身體，其中一手戴勞工手套掩事主口。第三被告將事主推向劉的方向，終壓住劉倒地。掩口為時數分鐘，事主「扯蝦」，第三被告再向首被告稱「搞掂喇，落嚟啦」。

另兩人稱「查到嚟一齊死」 憂重罪妥協

劉開初檢查事主時仍有呼吸，其後首被告取出針筒說：「打啲酒精，等佢死快啲」，注射入事主腳部及腰下位置約4次。劉憶述，其他兩被告說「大家同一條船啦」、「查到上嚟你唔會一齊死咩」，令他擔心會與兩被告一樣重罪，故妥協與兩被告合力將事主拖入廁所，但不肯定事主當時是否已死亡。劉續說，經商議後以水泥埋屍，但因石棺過重未能運出大廈外，眾人最終決定潛逃台灣。聆訊下周一（28日）繼續。

【案件編號：HCCC459/16】