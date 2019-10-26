執達吏暫管藥房 3賊竊5.6萬元貨

欠租被接管 警疑有人欲取回貨品

事發於昨凌晨約零時30分，有2男1女賊人闖入銅鑼灣駱克道522號地下一間名為「藥城」的參茸海味藥房，看守店舖的60歲姓何保安員上前制止，反遭賊人推入店內一間房間反鎖，保安員於房間報警。

警方到場時賊人已逃去無蹤，警員打開房門救出保安員後，在附近兜截無果，正追緝3名賊人下落。現場消息稱，涉事藥房原為一間專門接待內地客人的海味藥房，惟近月自由行旅客大減，該藥房生意大跌被迫結業，並欠租多時，早前遭業主入稟收回舖位，現時該舖位由法庭執達吏暫時管理，並由執達吏聘請的保安員看守，禁止任何人進入。

同址藥房曾遭消委譴責 改名重開

警方通知法庭執達主任到場，經初步點算後，相信賊人盜去一批約值5.6萬元燕窩及鹿尾巴。警方懷疑有人欲取回店內貨品，鋌而走險進入店舖偷竊，案件暫列爆竊案，交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

翻查資料，消委會曾於2015年點名譴責7間不良營商手法的藥房，其中一間為上述舖位的一間名為「宗宏堂大藥坊」的藥房，至翌年消委會年結時，指「宗宏堂大藥坊」改名「藥城」重開，如今受內地遊客減少影響倒閉。而崇光百貨附近一帶駱克道有另一藥房同樣倒閉，附近目前餘下8間藥妝店及藥房，惟記者昨午觀察時均門可羅雀，其中一間藥房負責人表示，最近數月生月額大跌五成，生意十分難捱。