七警案 5警申上訴證明遭拒 直向終院申許可

最早會在12月出獄

5名上訴人包括時任（下同）有組織及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）、觀塘反黑組高級督察劉卓毅（32歲）、時任觀塘反黑組警長白榮斌（45歲）、東九龍總區偵緝警員陳少丹（34歲），及九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）。5人昨均由囚車押到上訴庭聽取判決，被拒申請後，同被送返獄中繼續服刑。代表律師透露，陳少丹及關嘉豪預計明年3月至4月刑滿出獄，其餘3人之中，最早會於今年12月左右出獄。

上訴庭：呈堂影片無合理疑點

上訴庭頒下判辭指出，5人提出的4點理據圍繞呈堂的影片，包括質疑影片的真實性、完整性、缺乏影片母帶之下是否真確、存疑片段可否互相驗證。5人均對呈堂影片的真實性存疑，惟上訴庭認為，原審法官已經細緻（painstaking）地檢驗片段，確認當中並無合理疑點，認為相關討論只屬學術性質。

判辭又指出，控方從網上下載片段並聲稱是影片母帶，上訴人質疑該片段並不完整真確；惟上訴庭反駁，原審時辯方無提出要索取原片，亦無反對控方引用開放來源（open source）片段，認為這是辯方當時的策略，明顯有利於原審的聆訊，而在今次上訴，辯方就質疑會構成審訊不公，故上訴庭拒絕接納這個說法，當中亦不涉及任何法律議題。

上訴庭早前改判黃祖成、劉卓毅入獄18個月、白榮斌和關嘉豪囚15個月，陳少丹因尚有另一項普通襲擊罪，被判囚16個月。

【案件編號：CACC38/17】