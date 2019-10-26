馬嶽：DQ黃之鋒 西方勢感操控選舉

審視黃之鋒參選資格的南區民政事務專員馬周佩芬「因病休假」，其職務由油尖旺民政事務專員蔡亮接手。馬嶽稱，黃之鋒國際知名度甚高，若他被DQ（取消資格），西方國家就會認為政府操控選舉，在國際層面會有負面反響。被問到今屆整體候選人「入閘」是否較「鬆手」，他說不知政府DQ候選人的標準，相信今次是因港府害怕引起美國各方面的制裁，令氣氛明顯有所不同。

黃之鋒質疑凌駕民政局 選管會否認

黃之鋒與同區候選人、新民黨陳家佩昨出席商台節目。黃之鋒說，選舉主任換另一民政事務專員兼任，應由民政事務局公布，不理解為何由選舉管理委員會代為發布，質疑選管會凌駕民政事務局。選管會昨午出稿，解釋按既定機制，選管會委任民政事務專員為當區的選舉主任，而民政事務專員的署任安排由政府全權處理，選管會並無參與，獲委任的民政事務專員當然出任選舉主任。

發言人重申，區選參選人的提名是否有效，由選舉主任按照法例要求作決定，選管會無權並一向沒有參與，亦不會給予任何意見。政府早前就區選成立「危機管理委員會」，選管會表示，一如既往，選舉應變計劃包括可成立危管會，就惡劣天氣、公共安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見；至目前為止，危管會未有就區選相關事宜召開會議。

南區海怡西選區另一名參選人是民主派林浩波。