馬嶽：DQ黃之鋒 西方勢感操控選舉

【明報專訊】香港眾志秘書長黃之鋒在區議會選舉提名期首日已報名參選南區海怡西選區，是唯一至今未被確認提名是否有效的參選人，原本審視其參選資格的選舉主任前日突因病休假，選舉主任需換人。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽昨接受港台訪問時稱，選管會一直稱參選人能否「入閘」是選舉主任的個人決定，變相「DQ風波」中，選舉主任要承受所有壓力。他認為，選舉主任用了3星期仍未確認黃之鋒的參選資格，予人感覺是拖無可拖，無論結果如何亦會惹人非議。
審視黃之鋒參選資格的南區民政事務專員馬周佩芬「因病休假」，其職務由油尖旺民政事務專員蔡亮接手。馬嶽稱，黃之鋒國際知名度甚高，若他被DQ（取消資格），西方國家就會認為政府操控選舉，在國際層面會有負面反響。被問到今屆整體候選人「入閘」是否較「鬆手」，他說不知政府DQ候選人的標準，相信今次是因港府害怕引起美國各方面的制裁，令氣氛明顯有所不同。
黃之鋒質疑凌駕民政局 選管會否認
黃之鋒與同區候選人、新民黨陳家佩昨出席商台節目。黃之鋒說，選舉主任換另一民政事務專員兼任，應由民政事務局公布，不理解為何由選舉管理委員會代為發布，質疑選管會凌駕民政事務局。選管會昨午出稿，解釋按既定機制，選管會委任民政事務專員為當區的選舉主任，而民政事務專員的署任安排由政府全權處理，選管會並無參與，獲委任的民政事務專員當然出任選舉主任。
發言人重申，區選參選人的提名是否有效，由選舉主任按照法例要求作決定，選管會無權並一向沒有參與，亦不會給予任何意見。政府早前就區選成立「危機管理委員會」，選管會表示，一如既往，選舉應變計劃包括可成立危管會，就惡劣天氣、公共安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見；至目前為止，危管會未有就區選相關事宜召開會議。
南區海怡西選區另一名參選人是民主派林浩波。