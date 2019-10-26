3人獲聖公會提名 管浩鳴選港島主教 倘當選有望問鼎大主教

鄺保羅2021年退休

聖公會香港島教區昨日發通告指出，經過香港島教區繼承主教選舉提名委員會商議後，提名謝子和、范晋豪和管浩鳴為香港島教區主教候選人；繼承主教選舉將於下月21日和22日舉行。有了解聖公會運作的消息人士表示，選民主要是按三大原則去決定支持哪一名候選人，包括資歷、能力及人緣，「一般而言，當然是少爭論性的候選人會比較好」。

香港聖公會刊物《教聲》早前報道，鄺保羅將於2021年榮休卸任香港島教區主教和聖公會大主教，聖公會香港島教區因此需在下月舉行繼承主教選舉。今年11月當選的香港島教區繼承主教，可在明年參與大主教選舉。聖公會暫時仍未確定大主教的選舉日期。

了解聖公會運作的消息人士稱，一般而言，大主教會由香港島教區主教、西九龍教區主教及東九龍教區主教3人中選出。過去兩任香港島教區主教，包括鄺廣傑和鄺保羅都獲選為大主教。被問到港島區教區主教競逐大主教是否有優勢，消息人士說，港島教區主教不一定較優勝，但客觀事實是大主教由聖公會牧師投票選出，而港島區教區有比較多的座堂和牧師。

范晋豪畢業於中文大學宗教系，亦考獲明華神學院道學碩士。謝子和在多倫多大學取得文學士學位（主修社會學）後，於多倫多大學聖公會威克里夫神學院取得神道學碩士學位。管浩鳴現時為團結香港基金名譽顧問、北京市政協委員，他自2007年起擔任聖公會教省秘書長。