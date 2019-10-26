安息禮拜致辭 林鄭：鍾逸傑臨終囑關顧弱勢

安息禮拜於昨早11時開始，林鄭月娥約10時45分到場，她步入座堂前與鍾逸傑女兒Bryony擁抱良久慰問，其間梁振英到場，當時與林太未有交流，梁其後亦與Bryony擁抱。林太離場時再與Bryony擁抱，並與鍾逸傑女婿Craig Bates和3名外孫握手道別。

林鄭致辭數度硬咽

出席安息禮拜的前申訴專員戴婉瑩引述林太致辭內容稱，林太表示鍾逸傑關心香港發展，她在鍾臨終前探望數次，鍾逸傑叮囑她要注重民生，增加房屋供應，林太稱答應會以此為施政重點。戴婉瑩續說，林太致辭時比較「感性」，數度哽咽。另一出席者也引述林太稱，鍾逸傑提醒她要「help the poor, build more housing（幫助窮人，增建房屋）」。

戴婉瑩講述，在安息禮拜上，鍾逸傑的兩名外孫女誦讀《聖經》經文，另一中大畢業生則誦讀詩篇。

負責扶靈的有6人，包括鍾逸傑的律師好友、運輸署前署長霍文、外孫Simon Bates、足總前主席許晉奎、新界鄉議局主席劉業強，以及醫生徐世豪。

曾蔭權梁振英出席 董建華送花圈

安息禮拜雲集政商界名人，現場擺滿近百個花圈，致送花圈者包括沒有出席安息禮拜的前特首、全國政協副主席董建華夫婦等。其餘出席者包括政務司長張建宗、律政司長鄭若驊、行會成員葉劉淑儀、前政務司長陳方安生、前財政司長曾俊華、行會前召集人林煥光，以及中大前校長沈祖堯等。

鍾逸傑是港英政府資深官員，曾任政務司及布政司。1986年港督尤德逝世，鍾逸傑曾任署理港督4個月。鍾逸傑於1970年代曾參與沙田、大埔、屯門等多個新市鎮的發展。他在香港回歸前的過渡期獲北京邀請擔任港事顧問，於2002年獲頒授特區大紫荊勳章。

鍾逸傑今年3月接受傳媒訪問時談及香港狀况，稱香港正在轉變，但不是倒退，仍是有活力的社會，對香港前景不悲觀。