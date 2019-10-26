三官地組裝過渡房 單位逾千

選址洪水橋打鼓嶺大角嘴

韋志成說，政府若有土地、亦找到非牟利組織管理，市建局就會協助規劃、設計和任建造管理。他透露，初步在洪水橋、打鼓嶺及大角嘴已有3個地盤選址，預計以貨櫃組裝合成興建約4層高的建築，提供逾1000個一人至三人單位，相關成本將由政府50億元過渡房屋撥款來支付。

市建局在九龍城已物色到兩組適合重建的公務員建屋合作社樓宇作重建試點。早前有消息稱，土瓜灣美善同道及靠背壟道一帶37個合作社項目料是計劃試點，但局方昨日並無正面回應。韋志成稱，公務員合作社涉及兩個地盤，預計可建逾3000個單位，當中會把其中一個地盤約900個單位作公營房屋。他說，公營房屋單位部分應不會由市建局興建，但收購樓宇費用會由市建局承擔。

重建公務員合作社 900伙撥公營

林鄭月娥亦要求，在市建局重建項目中積極提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋。韋志成說，會在未來油旺重建計劃中加添資助出售房屋，甚至公屋元素。他續稱，市建局在重建項目中提供的公營房屋，不一定自行興建，可提供土地予房委會或房協發展。市建局主席周松崗認為，政府一般不會找市建局建居屋或綠置居，市建局與房委會及房協有清晰分工，「打破界線沒有好處」。