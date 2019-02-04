煥然懿居旁建二期 供300伙首置 減開放式單房單位 增兩房首設三房

春田街重建改首置 最快3年售樓花

煥然懿居預計明年交樓，周松崗說，擬將煥然懿居旁的春田街重建項目改為首置盤發展，期望可於3至4年內以樓花方式預售，計劃仍需待董事會審批。韋志成補充，該地盤可當作煥然懿居第二期發展，提供約300個單位。煥然懿居分別有82個兩房、254個一房和114個開放式單位。韋志成稱，會參考首期煥然懿居的經驗，在第二期中提供更多兩房單位，而開放式或一房單位則會減少。

首期煥然懿居亦有三房單位，但無當作首置盤出售。韋志成透露，隨着政府放寬按揭限制，加上為了迎合家庭需要，會在煥然懿居第二期提供約500方呎的首置盤三房單位，並料可因應兩房及三房單位增加，毋須再有家庭優先揀樓的限制。

數年內或要借90億 超容許上限

韋志成說，推出首置項目會影響資金流，拖慢重建進度，現時市建局資產淨值約470億元，資金流約120億元，要完成原來建議項目，預計未來數年要開始借貸，幅度可達90億元，比政府批准市建局的貸款上限60億元還高。他說，若政府要求市建局提供更多首置盤或資助出售房屋，需與政府商討額外資源，未來的首置盤亦有機會與發展商合作。周松崗則稱，額外資源不代表一定要政府注資，可以經由政府撥地、提高借貸限額等方式，會善用及盡用市建局資源。

在土瓜灣工作的陳小姐剛結婚，支持政府為白表人士提供更多資助出售單位。有意置業的她說對首置盤三房單位感興趣，但「都要看買不買得起」，認為煥然懿居的定價仍是太高，未能協助中產家庭置業，即使按揭限制放寬，她都未必供得起。

市民感興趣 「看買不買得起」

市建局非執董、工聯會麥美娟稱支持春田街項目轉為首置盤出售，因她一直都要求市建局在市區興建資助出售房屋，現時市建局發展方式只會「賣貴樓」，難助市民置業。她認為過去煥然壹居及煥然懿居均由私樓轉為資助出售項目，故較多開放式單位是可以理解，春田街項目則要針對「上車客」需要，應增加一房及兩房單位比例，減建開放式單位；同時亦要相應收緊轉售限制，例如由5年延長至10年，以及只限轉售予合資格申請首置人士，才可令房屋資源更公平及有效運用。

放寬按揭 尹兆堅憂「假負擔力」

市建局另一非執董、民主黨胡志偉說，市建局需自負盈虧，若要長遠提供首置項目，政府必須在財政或土地供應上提供協助。立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅亦歡迎市建局推出更多首置盤，他向來鼓勵政府注資予市建局以推出更多樓盤，期望首置盤可提供更大折扣率，而轉售期限或要考慮延展至10年。他憂慮政府放寬按揭限制後，令市民有「假負擔能力」，從而入市「接火棒」。

麥美娟為區議會選舉葵青偉盈選區候選人，同區候選人包括公民黨冼豪輝；尹兆堅則參選葵青石蔭選區，同區還有民建聯李世隆。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676