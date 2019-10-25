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港聞
2019年10月25日星期五
港聞二
兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」
拆局：台人看奇案心態 難左右大選
海基會首任秘書長 陳長文律師樓 管浩鳴委託辯護
張達明倡修例港人港審 梁美芬倡自首待台選後
救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車
警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液
6．12眼中槍教師「踢保」獲釋
保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立
集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴
門診入住率減 養和停招聘削開支 部分科近半內地病人 覆診前問香港安全否
港鐵重鐵客量續跌 低5月11%
帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚
青年涉水樽擲警 控罪書只列警編號 警車縱火案法官：警申匿名 法庭陸續留意到
「私了」移路障女子 兩女被控
特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年
批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」
沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待
逾65%小學幼園參加外展打針
龍門冰室遭砸 食客長龍撐場
馮永業申保釋押後訊 妻旁聽
陳章萍案覆核 控方敗訴
漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元
房協綠怡雅苑延5個月入伙
石棺案首被告：曾勸同黨自首
77%香港消費者曾用網上理財
緩刑期虐兒 4子之母認罪還押
尊子漫畫
【Emily】素人撐5訴求 被指曾幫梁美芬 區選戰民協 網民質疑𠝹票
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【Emily】民記王志鍾海報擅貼食店 老闆嬲嬲
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【Emily】葉太：人權法案通過 損失嘅係美國
【Emily】巴士鐵路唔停亞博 葉榮批簡介會交通安排
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