緩刑期虐兒 4子之母認罪還押

現為四子女之母的被告（30歲）認罪，透過律師求情稱，與同居男友誕下4名子女，明年結婚。律師稱被告患有產後憂鬱，案發時4歲兒子只顧玩耍，被告一時氣憤下犯案，形容她只為教訓兒子，而非虐待，屬一名好母親。她已後悔及有社工跟進，暫離涉案單位，子女由祖母照顧，望獲輕判。

控方案情指稱，被告與同居男友案發時育有一名4歲兒子（即本案男童X），以及兩名分別兩歲和兩個月大的女兒，一家原與祖母居於西環一單位，被告與男友後來搬走，並會定期探望兒子。

凌晨教做功課 衣架打臉

去年9月12日男童回校時遭老師發現臉有多條瘀痕，老師查問下，男童稱前一晚做家課期間遭被告用衣架襲擊。之後男童被送入瑪麗醫院檢查及治療，發現他的右臉有掌摑痕迹、右臂有兩條瘀痕。其後警方和男童作錄影會面記錄，男童稱案發日凌晨1時遭被告用衣架打臉5次。被告9月21日被捕，在警誡下保持緘默。

前年圖攬子女燒炭

翻查報道，被告前年9月到賓館捉姦將男友逮個正着，其後回家企圖與子女燒炭，去年因虐兒及刑事恐嚇共3罪被判囚3個月、緩刑兩年。

【案件編號：ESCC1847/19】