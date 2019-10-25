77%香港消費者曾用網上理財

畢馬威中國與香港貨品編碼協會於今年7至8月，委託YouGov做有關大灣區零售業數碼化和科技趨勢調查，以問卷訪問香港及9個大灣區城市1500多名消費者，以及300多名駐香港的企業高級管理層。

大灣區消費者最多用網上外賣平台

調查結果顯示，最多香港消費者於過去一年最多使用網上理財服務，大灣區消費者則最多使用網上外賣平台，有70%，遠較香港的39%為高。

調查亦發現，香港及大灣區的新世代消費者所追求的消費體驗並不一樣。香港消費者期望流動平台上有更好的體驗、整個消費過程更方便，以及有更多自助服務，減少排隊時間；大灣區消費者雖同樣期望消費過程更方便，另外更想要有更個人化及互動體驗，並重視貨品真實性，反映兩地消費市場面對不同問題。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽說，協會已聯同畢馬威中國第4次做同類調查，認為數碼零售於香港消費者愈來愈普及，由以往主要買旅遊產品，如機票、酒店等，到金融理財、支付服務。她相信數碼零售在港仍有發展空間，更貼近生活。

明報記者