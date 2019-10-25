石棺案首被告：曾勸同黨自首

處理屍體因「開咗頭要理尾」

3名被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方繼續播放首被告曾祥欣與警方會面錄影，曾祥欣稱案發後一度說，「不如自首啦，都係坐幾年」，但未獲其餘被告接納。他續稱，次被告案發翌日要到新加坡參加街舞比賽，故只留下他與第三被告處理屍體。曾祥欣稱「開咗個頭」，必須繼續處理屍體，「好似黐咗線咁，開咗個頭，要埋尾」。

他稱3人製成石棺後，試圖搬至升降機運走，閉路電視亦顯示3人將石棺搬進升降機，惟石棺過重致升降機響鈴，3人將石棺推回單位。

曾祥欣又聲稱，案發當日他們遵從次被告指示，出外買麻繩、米袋及哥羅芳等，估計是用作「笠住張萬里個頭，扑暈佢，搶佢錢」。警方又從案發地點搜出枕頭套及中藥煲，曾祥欣解釋枕頭套是用作蓋着死者的頭，「唔想見到佢個樣」，中藥煲則是小草何菱瑜提議煲中藥辟屍臭所用。案件今續審。

【案件編號：HCCC459/16】