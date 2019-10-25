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房協綠怡雅苑延5個月入伙

【明報專訊】房協於2016年初推售、位於沙田小瀝源的資助出售房屋項目「綠怡雅苑」，原定今年底落成，房協昨日證實，綠怡雅苑落成日期將延遲5個月，預料至明年5月15日才落成。翻查資料，「綠怡雅苑」買家包括約340個綠表及680個白表者，若延遲收樓，意味該340個居住公屋的綠表住戶，需因今次事件延遲交還單位予房協或房委會，影響公屋編配進度。

340綠表住戶延遲交回公屋

房協於2016年2月以市價七折推售綠怡雅苑，涉及3幢大廈共1020個資助單位，售價介乎約260萬至627萬元，平均呎價7700元，當時綠怡雅苑是以遠期樓花出售，房協在售樓列明綠怡雅苑的「關鍵日期」為2019年12月31日。

不過，有綠怡雅苑買家在網上討論區透露，近期接獲房協通知需延期收樓。房協發言人證實，最近綠怡雅苑認可人士按照有關合約，就建築期內的惡劣天氣影響作出評估及批准，並將綠怡雅苑的關鍵日期修訂為明年5月15日，房協已於本月4日經律師發信通知所有買家。

房協稱，根據買賣合約條款，房協須於新修訂關鍵日期或之前，取得地政總署發出予項目的「滿意紙」，並於其發出後的一個月內，通知業主完成交易；由於今次更改關鍵日期是根據買賣合約條款並經項目認可人士批准而作出修訂，房協毋須向買家賠償。房協稱會密切監督工程進度，並致力盡快完工。

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