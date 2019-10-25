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漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元

【明報專訊】野豬在鄉郊村落翻垃圾桶今年初引起鄉紳及前特首梁振英關注，甚至有人提議要引入野豬天敵。漁護署與理大合作設計出3款新型垃圾桶及箱，新設計有腳踏、固定圍欄和滾筒等，令動物難以翻倒，每個成本1萬元，已在8區試用，期望明年上半年完成試驗計劃。有區議員表示新設計比較穩固，有效防止動物翻倒垃圾桶。

根據漁護署資料，2019年上半年共有575宗野豬出沒或滋擾報告，及6宗野豬傷人個案；2018年則有929野豬出沒或滋擾報告，及7宗野豬傷人個案。

箱蓋有滾筒 野豬難借力推倒

漁護署濕地及動物護理主任陳寶琳稱，野生猴子會爬入垃圾桶，野豬則會推倒垃圾桶覓食，3款新垃圾桶針對動物習性設計。當中兩款屬大型垃圾箱，為防野豬推倒，其中一款以「爆炸螺絲」將圍欄固定在地，箱蓋有滾筒，野豬難以攀爬，不能借力推倒垃圾箱；另一款針對野猴，箱蓋需用腳踏打開，令猴子不能爬入。

另一款較小型廢屑箱同要用腳踏開蓋，桶身有洞口，可加索帶或繩固定在欄杆或燈柱。

防野猴進入 兩款以腳踏開蓋

陳寶琳說，每個垃圾桶成本約1萬元，目前每款已製30個；署方在今年7至9月在8個地區約40個地點試用新款垃圾桶，包括沙田、西貢、大埔等常有野豬野猴出沒的村落及民居。她說，清潔工及市民普遍反應正面，惟現時設計組件較多，容易損耗；現繼續針對新垃圾桶的耐用度做試驗，期望明年初改良設計後再試用，並於上半年完成整個試驗計劃，再與食環署商討如何在本港廣泛使用。

大埔區區議員劉志成表示，現時陳屋村、洞梓村村口均有針對野豬的大型垃圾箱，試用以來再沒收到居民投訴有垃圾桶被翻倒，「比以前的穩固」，唯一缺點是箱口太小，不能投入大型垃圾。

香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，野豬很聰明，未知會否「找到新方法打開垃圾桶」，因此仍要觀望新設計成效。他認為最重要是政府加強教育市民，垃圾應投入垃圾桶，而非放在桶邊，也不要餵飼野生動物，才能令人畜和平相處。

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