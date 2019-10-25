陳章萍案覆核 控方敗訴

46歲陳章萍原被控一項使用虛假文書罪。控方早前在聆訊稱，陳章萍明知文件虛假，仍呈交予教育局人員，明顯想避免校方收警告信，並隱瞞校內行政混亂，阻礙局方調查。

裁判官水佳麗裁決時表示，教育局到校調查，其一事項有關被取消教員資格的張錦輝在校工作，終揭發涉案的虛假面試紀錄。綜合證供，張錦輝確有參與面試，無證據顯示陳章萍製作該假文書，她亦未必知道局方必然會檢查涉案的虛假面試紀錄。

官：未證明陳圖不利教局

水官認為興德學校當時牽涉不同問題的風波，教局人員到學校調查事件眾多，難以確定陳章萍呈交相關面試紀錄之前，有否考慮會令教育局蒙受不利；陳章萍有權利不解釋，加上學校沒有相關面試紀錄，當刻她亦不用承擔個人後果；因控方未能毫無合理疑點下證明陳章萍意圖令教育局不利，故駁回申請。被問及會否上訴，控方回應稱暫時未知道。

【案件編號：TMCC2382/18】