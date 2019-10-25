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陳章萍案覆核 控方敗訴

【明報專訊】曾捲入「影子學生」醜聞的屯門興德學校前校長陳章萍，涉於2017年會見教育局人員時使用虛假求職者面試紀錄表格，因未能證明意圖令局方不利而脫罪，控方早前不服裁決，申請覆核聆訊。屯門裁判法院裁判官昨表示，興德學校當時涉及不同問題的風波，不能確定陳章萍在呈交相關假面試紀錄時，有否考慮會令局方蒙受不利，雖然事件可疑，但控方仍未能證明不利意圖，駁回申請。辯方申請覆核聆訊訟費獲批。

46歲陳章萍原被控一項使用虛假文書罪。控方早前在聆訊稱，陳章萍明知文件虛假，仍呈交予教育局人員，明顯想避免校方收警告信，並隱瞞校內行政混亂，阻礙局方調查。

裁判官水佳麗裁決時表示，教育局到校調查，其一事項有關被取消教員資格的張錦輝在校工作，終揭發涉案的虛假面試紀錄。綜合證供，張錦輝確有參與面試，無證據顯示陳章萍製作該假文書，她亦未必知道局方必然會檢查涉案的虛假面試紀錄。

官：未證明陳圖不利教局

水官認為興德學校當時牽涉不同問題的風波，教局人員到學校調查事件眾多，難以確定陳章萍呈交相關面試紀錄之前，有否考慮會令教育局蒙受不利；陳章萍有權利不解釋，加上學校沒有相關面試紀錄，當刻她亦不用承擔個人後果；因控方未能毫無合理疑點下證明陳章萍意圖令教育局不利，故駁回申請。被問及會否上訴，控方回應稱暫時未知道。

【案件編號：TMCC2382/18】

相關字詞﹕使用虛假文書 陳章萍 興德學校

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