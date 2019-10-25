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龍門冰室遭砸 食客長龍撐場

【明報專訊】反修例風波持續多個月，支持反修例的龍門冰室，其紅磡分店昨清晨遭人闖入大肆破壞，櫥窗及店內玻璃被砸碎，職員初步清理後如常營業。市民獲悉事件後紛紛湧至，以現金「懲罰」並指「愈被打爛愈要食」。老闆張先生稱損失約10萬元，但因對警方不信任而未有報警，認為警方應先查7‧21事件。

現場為紅磡寶其利街龍門冰室，昨晨5時許，5名職員返回店內準備食物時，4名身分不明男子手持鐵通闖入店內大肆破壞，推翻餐桌掃跌杯碟，又用鐵通打爆多塊櫥窗玻璃、收銀機屏幕及閉路電視鏡頭等，搗亂數分鐘後逃去。職員隨後通知老闆張先生並收拾店舖，昨早7時許如常營業，大批街坊繼續光顧擠滿整間餐廳，亦不介意櫥窗爆裂。至昨午市時段，冰室有近70人排隊輪候。其間職員及裝修工替被毁玻璃蓋上帆布，並量度尺寸準備維修。立法會議員尹兆堅及林卓廷亦趁立法會會議休會時，到場「懲罰」龍門冰室，但因人龍太長，只能口頭向職員表示支持後離開。

熟客：愈被打爛愈要食

熟客Ken表示，不知龍門冰室的政治立場，只因「好食」而長期光顧，批評兇徒製造白色恐怖，認為街坊最佳的抗衡方法是「愈被打爛愈要食」。姓沈男學生指出，原決定到來吃早餐，到達後始得知龍門冰室遭搗亂，但為表支持仍願排隊，譴責兇徒只知暴力、不懂罷食，認為不應因個人喜好訴諸暴力。龍門冰室在facebook帖文指出，「紅磡鋪（舖）要手寫單，玻璃爛晒走冷氣，大家依然不離不棄，更大排長龍支持，感激萬分」。

損失10萬 老闆：不信警不報警

龍門冰室店主張先生向傳媒表示，估計事件為其他同業或不同政見者所為，損失約10萬元，但因不相信警察故未有報警，同時認為「警方要查就查7‧21先」。

反修例風波期間，龍門冰室推出學生免費餐，以支持長時間參與反修例運動學生，惟於本月15日，一對母女到紅磡分店享用「反送中免費餐」後，因大聲批評示威者與鄰桌食客口角，店主張先生親自趕赴現場下「逐客令」，並稱「我唔收你錢，唔想做你生意，麻煩你離開」。

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