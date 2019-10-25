逾65%小學幼園參加外展打針

衛生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，本地季節性流感的整體活躍程度處於低水平，據10月13至19日收集的呼吸道樣本，季節性流感病毒陽性比例為1.47%，低於10.3%的基線水平。

陳肇始昨到觀塘社區健康中心視察政府防疫注射計劃推行情况後表示，現有432間小學及711間幼稚園和幼兒中心報名參加外展接種計劃，超過全港總數的65%；另有21間學校試用噴鼻式減活流感疫苗，以研究該疫苗的接受程度及可行性。

2019/20季度的季節性流感疫苗接種計劃已展開，包括於10月9日展開的「疫苗資助計劃」，涵蓋50歲以上者；而「政府防疫注射計劃」及「院舍防疫注射計劃」亦已於10月23日展開，為指定的人免費接種疫苗。

1小學1院舍爆上呼吸感染

此外，中心昨公布葵涌聖公會仁立小學及九龍城北京安老院爆發上呼吸道感染，其中小學爆發涉20名6至10歲學童，5人呼吸道樣本證實對腺病毒呈陽性反應。在安老院的爆發涉22名61至99歲院友，其中一人已離世，19人的呼吸道樣本證實對副流感三型病毒呈陽性反應。