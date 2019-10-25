沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待

7月27日原為嶺南大學一年一度homecoming day（回校日），讓校友重返校園緬懷舍堂生活，今年卻因為元朗7．21襲擊事件而添上社會色彩︰逾千嶺大校友打着「掃除警黑，保嶺存博」口號回校，要求罷免何君堯校董一職。「保嶺存博」源於2003年陳坤耀任嶺南大學校長時，校長師生一起反對教資會削經費的「熄燈」行動發起的口號；是次，卻因為何君堯與白衫人，校友於原口號前加上了「掃除警黑」。

有權阻參與校內小組委會

被問到如仍任嶺大校長，陳耀坤會否罷免何君堯︰「這個（罷免）沒法做的。」他解釋，校董理論上由特首任命，而且「法律上你要開除一個人，你要有法律根據，他現時有沒有犯法？有沒有被拘捕？」陳說如他仍任校長︰「可以像證監會一樣，給他一個cold shoulder（冷淡對待令，被施令者禁足股票市場一定年期），不理睬他……有好多sub-committee（校內小組委員會），我有權力叫他不要參與，這些就叫做cold shoulder。」

公眾懷疑何君堯和7‧21白衣人關係，對於何君堯有否損害嶺大校譽，陳表示，不清楚對方在事件中的言論，難以評論，「這件事我們只看到新聞報道，我們只有事實的假設，如果新聞報道的（他與白衣人施襲事件有關）屬實，那就應是一個不適當行為」。