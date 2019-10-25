批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」

指新學制失敗 違文理兼備初衷

陳坤耀說2006至2007學年推行的「新高中學制」，由「我幾好的朋友」董建華，以及「我的學生梁錦松先生」孕育出來，然而，「我沒教他用這個新高中學制」，形容學制「基本講，是失敗的」。

倡改學制 批判思考融入他科

陳認同新學制「文理兼備」、「迎合新時代」的初衷，但認為學生必修四學科後，只須再選兩至三科，「有文就冇理、有理就冇文」，又或是「不文不理」。而當中必修的通識科，第一個單元「個人成長與人際關係」，「這是讀書讀出來的嗎？I doubt it﹗（我懷疑）」。

至於更惹爭議的單元二及三「今日香港」和「現代中國」︰「『今日』是不應該的，缺乏了historical perspective（歷史觀），（歷史）讓我們年輕人能夠真係通到。」陳坤耀認為，現時的通識科給予教師較大空間，而教授通識的教師多為青年人，屬「forces of change（改變的力量），predominant（佔據）一代又一代。」建議當局「唔好要通識科」，並將課程倡議的「批判思考」融入其他科目，重改學制，要求學生選讀9科︰中英數必修，再選3理科、3文科，「程度可以稍稍降低，畢竟大學已經四年制」，他以自身經歷解說︰「我當年考10科半」。