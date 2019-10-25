特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年

明報編輯部

「我好大膽的建議，差不多是一個幻想……」年逾70、香港大學專業進修學院董事局主席陳坤耀，自港英年代起任多項公職，大半生貢獻予香港前途、教育、法律制度，對當下香港境况「感到傷心」，卻仍為香港前途謀出路。他表示，要解決短期危機，不無方法，但長遠而言︰「行政長官由普選產生，這是唯一出路，沒第二條出路了。」民主，要有制約，「23條」必須立法︰「都是憲制責任、沒法避的」。回歸逾20年，這兩大「責任」仍未落實，陳坤耀深知建議大膽，但要推行，就要另一個更大膽的建議︰「向中央要求，公開（把「50年不變」承諾）延期30年」。

明報記者 李以莊

陳坤耀報考大學前一晚，棄理從文。自言愛讀歷史，受David Thomson的Europe since Napoleon啟蒙，書中闡釋歷史演變由兩種力量角力︰「change」（改變）和「continuity」（延續）。他1964年考入港大，1966年參與反天星小輪加價，「當時大學生有社會意識，自己have，都關心have not」，後來為爭取八八直選「在維園嗌（口號），司徒華在旁邊」，他說︰「我也是forces of change（改變的力量）」。

批政府乏從政氣魄 社會撕裂20年

訪問於特首林鄭月娥宣讀《施政報告》後第二天進行，陳坤耀認為報告「對民生有點好處」、「但如果解決我們現在的紛爭——『接近零』」。見證港英政府於六七暴動後大規模措施，他指出殖民政府當時作出「drastic（猛烈）」、「一次過」的根本性改革，而施政報告卻是「piecemeal（零碎的），少少少少，將情况愈整愈壞。現在幾乎已去到一個無可解決的地步」。他並稱，當示威者於7月1日攻入立法會，「首次暴力出現」，政府應當機立斷，「直頭中央也不問」，馬上回應訴求（見表）。然而，他批評政府「缺乏從政之人的氣魄」，令局勢發展至今，覆水難收。他估計，持續日久的警民、社會衝突，「將造成10至20年的撕裂」，「短期處理這事件，不是不可能，但長遠而言要有徹底方法，不然幾年又來一次（衝突），對香港傷害不少」。

爭時間行普選 政黨政治吸納年輕人

1980年代獲委任為基本法諮詢委員會委員的陳坤耀，承認當初制定《基本法》有關政制問題，想法太簡單︰「特首代替港督，支旗換了，應該沒事」。回歸20年，立法會直選議員增加，惟行政當局「封閉」、「安逸」，「長遠而言永遠不可以相融」，他建議特區政府向中央要求將2047年大限「公開延期30年」，以讓政府成立政黨法，要求政黨公開資金來源、名單等，再推動政改，允許特首有政黨背景，以政黨政治為基礎，普選行政長官，「這是唯一出路，沒第二條出路了」。他冀政黨政治能吸納年輕人，予他們執政希望，「不會永遠在野……不再有非建設性對立，因為終有一天你會上台執政」。

立香港特色23條 「有普選但接受制約」

有民主，亦要有相應的抗衡，他建議就「23條」立法︰「可以是『香港特色』的『23條』，慢慢傾……你說『23條』立法是憲制責任，走向普選特首亦是憲制責任，無法避的」，並成立類近「外國人代理註冊法案」法例，公開外國說客（lobbyist）在港工作、所屬代表，「如果你干預本地事務，可以，但要declare（公開）」。他說，上述建議要「一個package」推出，不能斬件，以讓泛民、建制協商，「我給予你雙普選，但你要接受制約」。