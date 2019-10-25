「私了」移路障女子 兩女被控

扯髮拖行臉噴漆 開傘擋鏡頭

被告為酒店銷售人員盧綺敏（40歲）及無業朱珮賢（42歲），同被控於2019年10月13日在彌敦道與旺角道交界，非法及惡意對何潤姿的身體加以嚴重傷害。

控方透露案情稱，當時有示威者築起路障，事主移開堵路的竹枝。有人大叫「打開把遮」，10多人遂開傘遮擋傳媒鏡頭，向事主拳打腳踢及出言辱罵。首被告拉扯事主頭髮，在地上拖行近10米，次被告則開傘阻擋。事主嘗試逃走卻遭尾隨，臉上被噴黑色油漆，事後尾龍骨及肩膊受傷。

控方申請將案件押後，以待警方拘捕其他疑犯、索取事主的醫療報告及檢取片段。控方不反對首被告保釋，惟要求法庭施加禁足令、宵禁令及離港限制。

裁判官決定批准首被告以1000元保釋，其間毋須禁足或宵禁，每周到警署報到一次、不得離港及騷擾控方證人。

【案件編號：WKCC4014/19】

（反修例風暴）