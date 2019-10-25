青年涉水樽擲警 控罪書只列警編號 警車縱火案法官：警申匿名 法庭陸續留意到

辯方反對匿名 官：先聽理據

任職展覽搭建工人的被告鄺文浚（22歲）昨出院，被押解至法院應訊。他被控一項有意圖而縱火罪，指他10月20日於旺角道與彌敦道交界無合法辯解而用火損壞屬於港府的警車AM7051，意圖損壞該財產，並罔顧警員X的生命是否會因而受到危害。

辯方上次提堂時，關注對警員被匿名一事。控方昨稱，下次提堂前兩周，會將有關申請文件交予辯方。辯方欲繼續反對匿名陳辭，遭署理主任裁判官嚴舜儀阻止，她要求辯方先參考控方稍後給予的理據，「可能被他們游說到」。裁判官又說，「這種申請（警員被匿名）法庭陸續留意得到，法庭之前未試過」。嚴官押後至12月19日再訊，被告須還押候訊。據悉，當晚被告把燃燒中的物品擲向涉事警車，車上有警員，燃燒物仍需化驗。

另一案涉及元朗示威，家庭教師被告李梓豪（24歲）被控於10月21日，在元朗鳳攸北街襲擊督察19348。控罪書沒有展示該督察的姓名。據悉，警方嘗試制服另一人時，被告涉用裝有1.5公升水的膠樽擲向警方，一名督察報稱右手「刮傷」送院治療。裁判官押後案件至12月19日再訊，以待警方進一步調查，包括檢驗從被告身上搜出的「雷射筆」，並批准被告保釋，須遵宵禁令。

9月7日港鐵沙田站示威，42歲被告謝嘉綸涉當日用雨傘追打警員，被控一項暴動罪，獲准保釋至12月10日再訊，以待警方調查。

【案件編號：KCCC2957、TMCC2079、ESCC2392/19】

明報記者

（反修例風暴）