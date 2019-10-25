港聞

港聞一

下一篇 上一篇

青年涉水樽擲警 控罪書只列警編號 警車縱火案法官：警申匿名 法庭陸續留意到

【明報專訊】最近多宗反修倒示威提堂案件，涉受襲的警員被「隱姓埋名」。早前留醫缺席的22歲展覽搭建工人涉於周日（20日）向警車投擲燃燒物，涉案警員以「X」代替，昨在九龍城裁判法院提堂，被告須還押看管；辯方關注匿名一事，控方將稍後呈交申請文件，裁判官稱「這種申請（警員被匿名）法庭陸續留意得到，法庭之前未試過」。另外24歲青年於周一元朗示威疑擲水樽襲警，涉案督察僅以警員編號代替，昨在屯門裁判法院首次提堂。兩案均押後至12月19日再訊。

辯方反對匿名 官：先聽理據

任職展覽搭建工人的被告鄺文浚（22歲）昨出院，被押解至法院應訊。他被控一項有意圖而縱火罪，指他10月20日於旺角道與彌敦道交界無合法辯解而用火損壞屬於港府的警車AM7051，意圖損壞該財產，並罔顧警員X的生命是否會因而受到危害。

辯方上次提堂時，關注對警員被匿名一事。控方昨稱，下次提堂前兩周，會將有關申請文件交予辯方。辯方欲繼續反對匿名陳辭，遭署理主任裁判官嚴舜儀阻止，她要求辯方先參考控方稍後給予的理據，「可能被他們游說到」。裁判官又說，「這種申請（警員被匿名）法庭陸續留意得到，法庭之前未試過」。嚴官押後至12月19日再訊，被告須還押候訊。據悉，當晚被告把燃燒中的物品擲向涉事警車，車上有警員，燃燒物仍需化驗。

另一案涉及元朗示威，家庭教師被告李梓豪（24歲）被控於10月21日，在元朗鳳攸北街襲擊督察19348。控罪書沒有展示該督察的姓名。據悉，警方嘗試制服另一人時，被告涉用裝有1.5公升水的膠樽擲向警方，一名督察報稱右手「刮傷」送院治療。裁判官押後案件至12月19日再訊，以待警方進一步調查，包括檢驗從被告身上搜出的「雷射筆」，並批准被告保釋，須遵宵禁令。

9月7日港鐵沙田站示威，42歲被告謝嘉綸涉當日用雨傘追打警員，被控一項暴動罪，獲准保釋至12月10日再訊，以待警方調查。

【案件編號：KCCC2957、TMCC2079、ESCC2392/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗衝突 襲警 匿名 縱火 九龍遊行 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」
兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」
拆局：台人看奇案心態 難左右大選
拆局：台人看奇案心態 難左右大選
海基會首任秘書長 陳長文律師樓 管浩鳴委託辯護
海基會首任秘書長 陳長文律師樓 管浩鳴委託辯護
張達明倡修例港人港審 梁美芬倡自首待台選後
張達明倡修例港人港審 梁美芬倡自首待台選後
救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車
救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車
警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液
警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液
6．12眼中槍教師「踢保」獲釋
6．12眼中槍教師「踢保」獲釋
保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立
保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立
集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴
集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴
門診入住率減 養和停招聘削開支 部分科近半內地病人 覆診前問香港安全否
門診入住率減 養和停招聘削開支 部分科近半內地病人 覆診前問香港安全否
港鐵重鐵客量續跌 低5月11%
港鐵重鐵客量續跌 低5月11%
帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚
帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚
「私了」移路障女子 兩女被控
「私了」移路障女子 兩女被控
特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年
特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年
批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」
批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」
沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待
沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待
逾65%小學幼園參加外展打針
逾65%小學幼園參加外展打針
龍門冰室遭砸 食客長龍撐場
龍門冰室遭砸 食客長龍撐場
馮永業申保釋押後訊 妻旁聽
馮永業申保釋押後訊 妻旁聽
陳章萍案覆核 控方敗訴
陳章萍案覆核 控方敗訴
漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元
漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元
房協綠怡雅苑延5個月入伙
房協綠怡雅苑延5個月入伙
石棺案首被告：曾勸同黨自首
石棺案首被告：曾勸同黨自首
77%香港消費者曾用網上理財
77%香港消費者曾用網上理財
緩刑期虐兒 4子之母認罪還押
緩刑期虐兒 4子之母認罪還押
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】素人撐5訴求 被指曾幫梁美芬 區選戰民協 網民質疑𠝹票
【Emily】素人撐5訴求 被指曾幫梁美芬 區選戰民協 網民質疑𠝹票
【Emily】兩人都鍾意捉精靈 馬周佩芬唔肯做friend 區軒反大讚
【Emily】兩人都鍾意捉精靈 馬周佩芬唔肯做friend 區軒反大讚
【Emily】民記王志鍾海報擅貼食店 老闆嬲嬲
【Emily】民記王志鍾海報擅貼食店 老闆嬲嬲
【Emily】印裔社工今日搞重慶大廈文化遊
【Emily】印裔社工今日搞重慶大廈文化遊
【Emily】葉太：人權法案通過 損失嘅係美國
【Emily】葉太：人權法案通過 損失嘅係美國
【Emily】巴士鐵路唔停亞博 葉榮批簡介會交通安排
【Emily】巴士鐵路唔停亞博 葉榮批簡介會交通安排