帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚

舉高雙手向警問路 被搜身揭發

被告陳子謀（24歲）昨在西九龍裁判法院認罪，裁判官下令還押至11月7日，索取背景和勞教所報告再判刑。辯方求情透露，被告重慶出生，2015年在浸大國際學院修畢兩年副學士課程，因考上院長嘉許名單佳績升上港大。

辯方解釋，被告去年在珠海被襲擊，加上在7月21日晚上途經元朗站，慶幸時間較早，並無遇上襲擊事件，但回家後目睹事件受驚。案發當天他因港鐵停駛，被迫在上環站下車，當時態度友善、舉高雙手向警員問路，卻惹警員懷疑。辯方希望法庭考慮他認罪和有悔意，給他重拾人生的機會。

控方案情指稱，今年7月28日晚上8時許，警方在上環信德中心外驅散並築起防線，被告向警員表示想跨過防線。警員見他皮帶上掛有黑色物件，遂搜身，發現其皮帶掛着的是最長78厘米、最短30厘米的伸縮棍。被告警誡下稱害怕受襲，故在深圳購買伸縮棍，穿反光衣是因為「扮記者裝扮」較安全。

【案件編號：WKCC3440/19】

（反修例風暴）